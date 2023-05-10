Операторы "Вагнера" держат под прицелом большую часть трассы О-0506, и украинские военнослужащие из-за этого решили переместиться на грунтовые направления, необходимые для снабжения остатков бахмутского гарнизона человеческими и иными ресурсами, перебрасываемыми из Часова Яра. Но и для подобной "перегруппировки" бойцы российской ЧВК нашли противоядие.
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Теперь артиллеристы известного подразделения используют иную тактику артиллерийских обстрелов. Вместо одного массированного удара наносится три.
Источник фото: ria.ru
Первая часть "артиллерийского контроля" приходится на покидающие Часов Яр отряды ВСУ, тем самым "выбивая" технику и живую силу в самой начальной точке движения.
Второй удар приходится по движущуюся колонне в момент марша. Именно таким образом была ранее поражена рота 93-й бригады "Холодный Яр".
Финальная часть атаки. Тут уже поражается та часть механизированных подразделений, которая смогла добраться до окраин Бахмута. Но украинским бойцам от этого не сильно легче: ведь по ним начинает работать миномёт особой мощности калибра 240-мм "Тюльпан", а стационарные позиции поражают умные бомбы до ФАБ-500 включительно.