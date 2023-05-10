"Очень позитивное": именно так назвал новое назначение заместителя командующего СВО и по совместительству главкома ВКС РФ генерала армии Сергея Суровикина куратором между российским МО РФ и "Оркестром", заявил административный руководитель "музыкантов" Евгений Пригожин.
реклама
Со слов куратора российской ЧВК, если бы вышестоящее командование прислушивалось ко мнению командующего ВКС РФ, то армия России вела бы наступательные операции слишком далеко от текущей линии боёв.
Источник фото: rbc.ru
Но Пригожин очень рад пусть и запоздалому, но всё-таки правильному решению сделать заслуженного генерала тем самым связующим звеном между российской армией и ЧВК "Вагнер", а во-вторых, к большему удовольствию основателя, прогремевшего на весь мир отряда, теперь у Суровикина появится гораздо больше полномочий, что, в свою очередь, сильно поможет общему делу "музыкантов" и российской армии, подытожил Пригожин.
В настоящий момент "Оркестр" ведёт тяжелейшие бои за Бахмут, (Артёмовск) где осталось освободить чуть менее 8% от общей площади городской агломерации донбасского города.
Интересная деталь: заместителем ЧВК "Вагнер" стал кадровый генерал МО РФ, ранее занимавший высокую должность замминистра обороны России.