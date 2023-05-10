Пригожин выразил радость по поводу назначения генерала Суровикина посредником между ЧВК «Вагнер» и Минобороны

"Очень позитивное": именно так назвал новое назначение заместителя командующего СВО и по совместительству главкома ВКС РФ генерала армии Сергея Суровикина куратором между российским МО РФ и "Оркестром", заявил административный руководитель "музыкантов" Евгений Пригожин.

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Со слов куратора российской ЧВК, если бы вышестоящее командование прислушивалось ко мнению командующего ВКС РФ, то армия России вела бы наступательные операции слишком далеко от текущей линии боёв.





Источник фото: rbc.ru





Но Пригожин очень рад пусть и запоздалому, но всё-таки правильному решению сделать заслуженного генерала тем самым связующим звеном между российской армией и ЧВК "Вагнер", а во-вторых, к большему удовольствию основателя, прогремевшего на весь мир отряда, теперь у Суровикина появится гораздо больше полномочий, что, в свою очередь, сильно поможет общему делу "музыкантов" и российской армии, подытожил Пригожин.

В настоящий момент "Оркестр" ведёт тяжелейшие бои за Бахмут, (Артёмовск) где осталось освободить чуть менее 8% от общей площади городской агломерации донбасского города.

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Интересная деталь: заместителем ЧВК "Вагнер" стал кадровый генерал МО РФ, ранее занимавший высокую должность замминистра обороны России.