Властные структуры Забайкальского края рассказали о сумме премиальных, положенных российским военнослужащим за один захваченный или подбитый танк производства США и Германии. Соответственно это ОБТ Abrams и Leopard. Правительство российского региона рассказало, что не имеет значения, как они узнают данные о нейтрализации западных машин, премия однозначно будет выплачена.
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Интересная деталь, за конечное состояние танка положены разные "призовые": то есть за подбитый или "взятый в плен" западный танк будет назначена различная сумма - так уничтоженный танк оценивается в 1 млн. рублей, а если танк взяли в полон - то тогда такие удачные действия оцениваются уже в 3 млн. рублей.
Источник фото: crimea.ria.ru
Вторая примечательная деталь: американский Abrams котируется у властей Забайкалья меньше - взятый относительно целым ОБТ M1 Abrams будет оценен от 300 тыс. рублей и до 1,5 млн. рублей. Нейтрализованная тяжело бронированная машина будет стоить от 100 тыс. до 500 тыс. рублей. С чем связана такая "дискриминация" - в правительстве Забайкалья отказались пояснить.
Вполне вероятно кулуарно местные чиновники считают, что поразить "американца" гораздо легче чем "немца".