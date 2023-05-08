Первые партии тяжело бронированных машин должны поступить в распоряжение ВСУ ближе к осени 2023 года

"Самая простая версия" - именно такие ОБТ Abrams M1A1 получат ВСУ от армии Соединенных Штатов Америки. Как понятно из названия, "базовая версия" американского танка будет передана без передовых технологий и инженерных решений. И понять американцев "можно", высшие чины Пентагона боится, что некоторые единицы тяжеловооружённой бронетехники попадут в руки российских военных, которые незамедлительно отдадут бронемашины заокеанской державы на тщательное изучение инженером в соответствующие НИИ. Об этом сообщило американское издание USA Today.

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Источник фото: usatoday.com



Согласно информации американской газеты, армейское командование решило удалить из своих танков практически все передовые технологии, которые могут представлять интерес для российских военных специалистов. В Америке такой "даунгрейд" назвали "специальный модернизацией", под которой понимается демонтаж всего передового и секретного оборудования. Пока что неизвестно, сильно ли такой улучшайзинг в кавычках изменит сроки поставки американских ОБТ Украине. Но сильно не стоит удивляться подобной практике, когда США отдают другим странам свои бронемашины с излишне упрощённой конфигурацией, для Америки это обычная практика.



Но с другой стороны для ВСУ есть и "приятные новости", когда стало известно, что в конце мая этого года начнется учебный тренинг украинских экипажей по управлению американскими танками. Само обучение продлится не менее 2,5 месяца в ФРГ.

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По последним данным Пентагон пообещал передать ВСУ 31 единицу танка Абрамс M1A1. Предварительно, танки начнут поставляться ближе к осени текущего года.