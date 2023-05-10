Соответствующий договор между сторонами может быть подписан в самое ближайшее время

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На Украине может начаться производство танков, ПВО и ряда боеприпасов благодаря потенциальным договорам с немецким концерном Rheinmetall. Соответствующие планы огласил управляющий концерном Армин Паппергер.

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Конгломерат немецких фирм обладает большим желанием в самые кратчайшие сроки заключить серию контрактов с официальным Киевом для строительства общих заводов, занимающихся созданием боевой техники для украинской армии. Согласно рамочным соглашениям на Украине начнут производить не только танки, но и тягачи и другие военные машины, средства ПВО и снаряды.

Так же известно, что финансовые средства для постройки заводов должны быть заплачены не только ФРГ, но и самой Украиной.





Rheinmetall’s KF51 Panther. Источник фото: breakingdefense.com





Сообщается, что такие меры призваны "защитить" Украины от России на долгий срок.

Ещё в начале весны немецкие масс-медиа сообщили, что Rheinmetall посредством тайных контактов с украинскими чиновниками пытается договориться о создании в восточноевропейской республике большой танковой фабрики. Позже такую информацию подтвердил сам Паппергер.

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По словам топ-менеджера немецкого оборонного концерна требуется не менее 800 танков, а новая танковая фабрика может выпускать до 400 тяжело бронированных машин самой передовой версии Panther.