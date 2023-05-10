На Украине может начаться производство танков, ПВО и ряда боеприпасов благодаря потенциальным договорам с немецким концерном Rheinmetall. Соответствующие планы огласил управляющий концерном Армин Паппергер.
реклама
Конгломерат немецких фирм обладает большим желанием в самые кратчайшие сроки заключить серию контрактов с официальным Киевом для строительства общих заводов, занимающихся созданием боевой техники для украинской армии. Согласно рамочным соглашениям на Украине начнут производить не только танки, но и тягачи и другие военные машины, средства ПВО и снаряды.
Так же известно, что финансовые средства для постройки заводов должны быть заплачены не только ФРГ, но и самой Украиной.
Rheinmetall’s KF51 Panther. Источник фото: breakingdefense.com
Сообщается, что такие меры призваны "защитить" Украины от России на долгий срок.
Ещё в начале весны немецкие масс-медиа сообщили, что Rheinmetall посредством тайных контактов с украинскими чиновниками пытается договориться о создании в восточноевропейской республике большой танковой фабрики. Позже такую информацию подтвердил сам Паппергер.
По словам топ-менеджера немецкого оборонного концерна требуется не менее 800 танков, а новая танковая фабрика может выпускать до 400 тяжело бронированных машин самой передовой версии Panther.