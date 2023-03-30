На момент стремительной атаки в подземном командном пункте находилось не менее 300 сотрудников, состоящих из представителей блока НАТО и западных вооружённых сил

Интернет-издание с греческой пропиской Pronews, рассказало о "ужасающем" ударе гиперзвуковым комплексом "Кинжал", поразившем сквозь толщи земной породы и бетона - подземный командный бункер НАТО на Украине. Как сообщается из материала, углубленный КП располагался на глубине около 130 метров.

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На момент атаки, в бункере присутствовало примерно 300 человек. Большая часть относилась к британским подданным и польским гражданам, присутствовали американцы и персонал, обслуживающий объединенный центр управления и связи.





Источник фото:ria.ru





Автор новости уточняет, что такой удар, это наиболее эффективный финал атаки по штабу, состоящему из иностранных военспецов и действующих военнослужащих НАТО из всех совершенных за время проведения Россией спецоперации. Хотя возможно интернет-расследователь не знает про поражение командного пункта ВСУ рядом с Часовым Яром всё с помощью того же Кинжала. Информация о нанесении по этому подземному пункту была опубликована 11 апреля прошлого года вполне официально. Пока лишь остаётся под вопросом информация о наличии иностранцев во время атаки в бункере. А немногим ранее в марте прошлого года в районе Западной Украины был поражён подземный склад, выполненный в толще скальных пород. Правда это его не защитило.

Под всем этим издание резюмировало, что сам факт уничтожения столь защищенного подземного бункера будет нести долгоиграющие значительные последствия, в числе и невозможности "спасти" Бахмут от массированного российского наступления.

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Российское Минобороны об использовании гиперзвукового комплекса в течение нескольких дней в районе проведения спецоперации пока что не сообщало.

