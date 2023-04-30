Административный руководитель "вагнеровцев" Евгений Пригожин посвятил в детали о ситуации в Бахмуте. На текущий момент операторы ЧВК смогли отбить ещё несколько улиц в западной оконечности населённого пункта. За последние 24 часа "оркестранты" продвинулись на расстояние в 150 метров, что в условиях городских боёв весьма существенно ещё и с учётом "снарядного голода" у музыкантов.
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Куратор отряда заявляет, что в Бахмуте (Артёмовске), украинские военнослужащие и союзные им отряды наёмников контролируют менее 3 кв. км территории. Сам же город раскинулся на площади в 42 кв. км.
Источник фото: pnp.ru
Но проблема со снарядами "заставляет" наступающих бойцов нести неоправданные потери. По словам политика, за некоторый промежуток времени ЧВК "Вагнер" лишились чуть меньше 100 человек лишь благодаря недостатку в боеприпасах.
В текущей критической ситуации уже для военнослужащих ВСУ, последние стараются не допустить контроля союзных сил ВС РФ над многоэтажными строениями, "заваливая" их взрывчаткой. После чего для недопущения захвата зданий вагнеровцами, строения подрываются удалённо. Причина такой тактики очень проста: в случае перехода сооружения под контроль российских сил, ВС РФ смогут беспрепятственно "накрывать" артиллерийским огнём и не только им отходящие силы ВСУ.