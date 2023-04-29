Генерал-полковник ранее занимался эвакуацией гражданских лиц с Мариуполя и занимал должность замминистра российского МО

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Административный куратор ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин поделился новостью, что организация "Музыкантов" готова прислать персональное приглашение генерал-полковнику Михаилу Мизинцеву занять пост первого заместителя военного командира всего "Оркестра" легендарного Дмитрия Уткина (позывной "Вагнер"). Масс-медиа сообщали, что совсем недавно мистер Мизинцев ушёл с поста замглавы российского Минобороны. Официальной информации по поводу смены одного из звеньев высшего руководства российского оборонного ведомства пока не поступало.

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Мариуполь. Источник фото: iz.ru

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Небольшой экскурс во "вчера": Михаил Мизинцев состоял на должности заместителя министра обороны по материально-техническому обеспечению российской армии. На этой должности он проработал чуть более полугода начиная с 24 сентября 2022-го. До этого Мизинцев был руководителем Национального центра управления обороной РФ, где был ответственным за организованную эвакуацию гражданских жителей из Мариуполя. Реакция самого генерал-полковника на столь заманчивое предложение от Евгения Пригожина пока неизвестна.