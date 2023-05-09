К осени 2023 года уже не менее 40 лётчиков военной авиации Швеции планируют расстаться с погонами пилота истребителя

Швеция ещё недавно грезившая стать северным форпостом НАТО, стала стремительно терять кадровый состав своей истребительной авиации. О негативных тенденциях в королевских военно-воздушных силах пишут местные новостные издания.

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Со слов шведской прессы, 50% пилотов имеют планы покинуть армию страны. На первом этапе лётчики уйдут в так называемый учебный отпуск. Местным офицерам ВВС не нравится, что зарплатные ведомости несравнимо меньше чем у других министерств, имеющих собственных авиаторов.

По амбициозным планам собственно шведского МО, бюджет армии через два года должен вырасти в два раза при его сравнении с 2014 годом. Но несмотря на большие амбиции, северное государство находится в жёстком дефиците высококвалифицированных кадров для боевой авиации. Например, в прошлом году в осенний период 30 пилотов из состава ВВС решили взять учебный отпуск. А это, на минуточку, примерно 30% от общего количества лётчиков истребительной авиации.





Источник фото: dn.se





Но дело не только в незначительной зарплате. Авиаторов "беспокоит" и повышение возраста для выхода на заслуженный отдых, когда соцвыплаты будут положены только по достижении 67 лет, именно такая планка была установлена на уровне 55-ти. Как ни посмотри, для пилотов военной авиации это непредусмотрительно много.

На фоне такого негативного трека к осени 2023 покинуть военную службу в истребительной авиации готовы уже порядка 40 человек, что уже вплотную приближается к заявленным выше 50%.

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Интересный факт: До 1958 года у армии Швеции были крупнейшие в мире военно-воздушные силы, насчитывающие до 1 тысячи самолетов различных типов.