В этот раз подверглось атаке расположение 46-й десантно-штурмовой бригады ВСУ

Военный журналист Евгений Поддубный рассказал о нанесении очередного ракетного удара ВКС РФ по одному из основных логистических хабов украинской армии в Павлограде. Прошлой ночью в городе был поражён участок на котором располагалась 46 десантно-штурмовая Бригада ВСУ. Предположительно, также, в результате ударов было нанесено огневое поражение местному железнодорожному узлу с эшелонами техники.

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Источник фото: naukatehnika.com

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Это не были единичные удары, когда массированной атаке подверглись и другие важные в военном плане украинские города. Так в местных пабликах написали о мощных "хлопках" в Харькове. Известно, что последние 7 дней ВС РФ не прекращает наносить удары по логистическим узлам и пунктам снабжения ВСУ, подготовленным для предстоящего украинского контрнаступления.



Самый первый удар по таким объектам на территории Павлограда состоялся в ночь на 1 мая, когда были нейтрализованы городские ПВО и объекты военной инфраструктуры. Источники с мест рассказали о массовом уничтожении зенитных ракет, обнаруженных по хвостовому шлейфу взрывающихся боеголовок зенитного комплекса С-300. В результате такой детонации были поражены 16 установок ЗРК.

С помощью российских бомбардировщиков Ту-22М3 были запущены крылатые ракеты Х22 и по скоплению складов снарядов под Одессой, также очевидцы с мест сообщают, что были поражены и "сгустки" боевой техники, среди которой могут оказаться и немецкие танки Leopard.