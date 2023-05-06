Фотосвидетельство присутствия немецких танков в приморском городе появилось в местных пабликах

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-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

В ряде одесских пабликов появились фотографии железнодорожного эшелона с рядом немецких танков под защитными чехлами.

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Источник фото: телеграм-канал "Поддубный |Z|О|V| edition"





Местные жители сообщают, что они насчитали по проходящему рядом с перроном эшелону не менее 17 немецких бронемашин. Известно, что девять стран Европы поделились желанием отправить 150 ОБТ Леопард в ВСУ. В это число входит машины разных модификаций и разных годов выпуска. В настоящий момент известно, что примерные сроки поставки такого большого количества германских ОБТ могут растянуться, и скорее всего, растянутся на срок равный или превышающей 12 месяцев.





Источник фото: timesofisrael.com

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