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В Одессе был замечен железнодорожный эшелон с зачехлёнными танками Leopard
Фотосвидетельство присутствия немецких танков в приморском городе появилось в местных пабликах
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   В ряде одесских пабликов появились фотографии железнодорожного эшелона с рядом немецких танков под защитными чехлами.

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Источник фото: телеграм-канал "Поддубный |Z|О|V| edition"



   Местные жители сообщают, что они насчитали по проходящему рядом с перроном эшелону не менее 17 немецких бронемашин. Известно, что девять стран Европы поделились желанием отправить 150 ОБТ Леопард в ВСУ. В это число входит машины разных модификаций и разных годов выпуска. В настоящий момент известно, что примерные сроки поставки такого большого количества германских ОБТ могут растянуться, и скорее всего, растянутся на срок равный или превышающей 12 месяцев. 


Источник фото: timesofisrael.com

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Специалисты утверждают, что Leopard, несмотря на свою добротность и относительную актуальность в современных военных конфликтах, не должны вызвать затруднений у российских отрядов истребителей танков. Ранее в мировой сети интернет стремительную популярность набрало видео, на котором неумелое действие украинских танкистов вызвало срыв башни немецкой бронемашины с корпуса танка. Инцидент произошёл на одном из польских полигонов.

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#leopard #одесса
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