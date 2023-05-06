В ряде одесских пабликов появились фотографии железнодорожного эшелона с рядом немецких танков под защитными чехлами.
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Источник фото: телеграм-канал "Поддубный |Z|О|V| edition"
Местные жители сообщают, что они насчитали по проходящему рядом с перроном эшелону не менее 17 немецких бронемашин. Известно, что девять стран Европы поделились желанием отправить 150 ОБТ Леопард в ВСУ. В это число входит машины разных модификаций и разных годов выпуска. В настоящий момент известно, что примерные сроки поставки такого большого количества германских ОБТ могут растянуться, и скорее всего, растянутся на срок равный или превышающей 12 месяцев.
Источник фото: timesofisrael.com
Специалисты утверждают, что Leopard, несмотря на свою добротность и относительную актуальность в современных военных конфликтах, не должны вызвать затруднений у российских отрядов истребителей танков. Ранее в мировой сети интернет стремительную популярность набрало видео, на котором неумелое действие украинских танкистов вызвало срыв башни немецкой бронемашины с корпуса танка. Инцидент произошёл на одном из польских полигонов.