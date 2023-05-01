Предположительно, были поражены или эшелоны с боеприпасами, или склады с со снарядами и топливом под озвученное контрнаступление украинской армии

В мировой сети интернет появились кадры последствий атаки ВКС РФ по транспортной артерии в городе Павлоград Днепропетровской области Украины. Через логистический узел проходили железнодорожные эшелоны с многочисленными платформами военной техники и перегруженными вагонами с личным составом. Техника и люди перебрасывались непосредственно к ЛБС.



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Источник фото:"Операция Z: Военкоры Русской Весны"

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По предварительной текущей информации, под огонь гибридной атаки, состоящей из налёта дронов-камикадзе "Герань" и последовавшей за этим атаки тактических ракет, поражены были или составы с разнообразными боеприпасами, или местные склады, накапливающие резервы топлива и снарядов под грядущее контрнаступление ВСУ. После очередного прилёта прозвучал объемный взрыв, вызванный тоннами начавших разрываться боеприпасов.



Сам город является логистическим хабом и транзитным пунктом, в центре которого пересекаются две ж/д линии, вследствие чего этот узел очень удобен как "предпоследнее" место, после которого идут непосредственно склады на передовой.