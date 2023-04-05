За предательство и передачу Украине самолётов стратегического назначения украинская разведка пообещала 1 млн долларов

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Болгарский специализированный портал, посвященный военной технике и боевым действиям, раскрыл информацию о попытках украинской разведывательной сети завербовать российских лётчиков. Расследователи огласили данные, согласно которым украинские спецслужбы искали потенциальных предателей среди лётного состава ВКС РФ, а после пытались убедить их передать самолёты РФ во время своего бегства на Украину.

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В своей статье интернет-СМИ приводит ссылку на анонимный высокопоставленный источник из разведывательного сообщества Украины, назвавший себя Богданом. Со слов мужчины он предпринимал попытки уговорить лётчика ВКС РФ Романа Носенко использовать свой бомбардировщик Су-34 и пересечь границу Украины за 1 миллион долларов. Но через пару недель безуспешных попыток к беседе "присоединилась" ФСБ России и контакт пришлось разорвать.





Источник фото: aviation21.ru





Второй случай приключился с неким пилотом ВКС РФ Игорем Тверитиным, оказавшимся по большому везению пилотом стратегического бомбардировщика Ту-22М3.

Игорю украинский разведчик предложил перелёт из Крыма в Юго-Западную Украину. Для наиболее безопасного полёта российский лётчик должен был лететь на сверхнизкой высоте, дабы избежать обнаружения РЛС обеих сторон. А как только стратег достиг бы Западной Украины, его должны были сопроводить украинские истребители на один из аэродромов. За успешный результат Тверитину пообещали 1 млн долларов, как и в первой ситуации. Но в дело опять вмешалось ФСБ и операцию украинцы вынуждены были прекратить.

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Как сообщается, вербовочные мероприятия проводились в прошлом году в весенне-летний период.