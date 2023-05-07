Так же заявляется о большой оперативной игре "Музыкантов", у которых на самом деле всё в порядке с боеприпасами и всем остальным

На Украине ставят под сомнение слова Евгения Пригожина о так называемом снарядном городе у ЧВК "Вагнер" в Бахмуте. Своим мнением о ситуации поделился глава офиса президента Украины Михаил Подоляк. По словам украинского функционера, куратор "Оркестра" решил ввести в заблуждение командование ВСУ, устроив самое что ни на есть большое театральное представление.

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Представитель украинского президента рассказал, что армейская разведка знает настоящую ситуацию в Бахмуте. Так представители ГУР заявляют, что на самом деле Донецкая группировка ВС РФ не страдает отсутствием боеприпасов совершенно.





Источник фото: rbk.ru



Лично Подоляк заявил, что он сомневается на 100%, что ЧВК "Вагнер" просто возьмёт и оставит свои позиции в Бахмуте до 10 мая или после. В свою очередь, российские военные эксперты также считают, что "снарядный голод" в подразделениях "музыкантов", есть не что иное, как акт хорошо организованного спектакля по втягиванию ВСУ в коварную ловушку.

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На самом деле взять и захватить Бахмут - есть самая большая мечта украинской армии на текущий момент, в особенности когда в городе до его полного освобождения силами ВС РФ осталось лишь пройти несколько километров. А слова куратора "Оркестра" о том, что операторы отряда собираются покинуть позиции, в такой ход событий просто невозможно поверить. Поэтому и сами ВСУ, несмотря на свои самые большие мечты захватить Бахмут, не тешат себя иллюзиями по поводу простоты этого плана, Ведь сама идея добровольно попасть в огневой котёл не очень похожа на разумную боевую стратегию. И это очень хорошо понимают в самой украинской армии.