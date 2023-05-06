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Дрон заснял Огненный ад в Бахмуте, происходящий над территорией, контролируемой ВСУ
По некоторым данным, такой "Новый год" стал возможным благодаря атаке спецбоеприпасами российских РСЗО "Град"
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   Украинский дрон заснял самый настоящий "огненный ад" в Бахмуте, где по некоторым данным российские войска применили специальные боеприпасы для РСО "Град", благодаря атакам из которых квадрат, где находились хорошо укрепление позиции ВСУ, оказался полностью накрыт и "засвечен" в самом прямом смысле.

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  Со слов военнослужащих украинской армии картинка в западных микрорайонах Бахмута (Артёмовска) напоминает празднование Нового года. Такие кадры можно увидеть с воздуха, записанные дроном с включённым тепловизионным режимом. Известно, что под контролем ВСУ осталось около 5-8% городских агломераций донбасского города. 


Источник фото: телеграм-канал "Операция Z: Военкоры Русской Весны"


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   Также сообщается, что мостовой переход так называемый "Дороги жизни", связывающей Часов Яр с Бахмутом, сегодня был разрушен огнём российской артиллерии. И теперь снабжение так называемого бахмутского гарнизона ВСУ стало практически невозможным, по крайней мере уже не удастся беспроблемно даже за счёт действий малых групп техники и живой силы помогать полуокружённой группировке украинских войск. Единственный альтернативный способ поддерживать сообщение между пока ещё свободной территорией от войск ВС РФ и линией ЛБС для ВСУ остаётся трасса Т-0504, проходящая через Ивановское.

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#бахмут #рсзо град
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