Разбираемся с "редким" климатическим явлением с помощью учёного Владимира Семенова

Несмотря на последний месяц весны, когда уже скоро в свои права вступит жаркое лето, к центральным регионам России в гости пришла всамделишная зима. Теперь здесь наступило ощутимое похолодание. Столбик термометра опустился ниже "майской нормы". Так в ряде областей Черноземья и центральной России на выходных ожидаются как заморозки, так и гололедица, и "обыденные" дождь вперемешку со снегом. А на севере страны, в Карелии и Мурманской области, уже случились снегопады. Очень скоро эту эстафету примет практически вся Центральная Россия.

реклама

Почему так происходит, попытался объяснить заведующий лабораторией климатологии института географии РАН Владимир Семенов. Со слов учёного, такое природное явление, называемое у нас в народе как "майское похолодание", весьма привычно в природе, когда идёт смена зимней циркуляции на летнюю. И на самом деле такие перепады - обыденны. Обычно потепление после перемежается таким же обычным похолоданием, похожее явление происходит и осенью, только наоборот: холода разбавляются редкими теплыми деньками, больше в массе своей известными как бабье лето.





Легендарный кадр из фильма "Сияние". Источник фото: mnogo-smysla.ru





Метеорологи же объясняют весенние похолодания весьма буднично, где температурные качели имеют под собой основу в виде перемещения холодного арктического воздуха на европейскую часть России, также в союзниках у холода из Арктики и воздушные потоки, дующие непосредственно из акватории Баренцева моря.

По результатам таких колебаний на выходных в Москве температура будет равна примерно +6...+8 °С с такими же "обязательными" дождями, которые в некоторых случаях совершат "трансмутацию" в обыкновенный снег.

А вот воскресенье будет ещё тяжелей в рамках текущей климатической парадигмы: похолодание усилится до −4...+1 °С с идущим снегом и небольшим снежным покровом на земной поверхности. Стоит быть внимательными пешеходам и автомобилистам, для которых неприятным сюрпризом может оказаться редкая майская гололедица.

рекомендации Много <b>4070</b> в Ситилинке 3070 Gigabyte за 50 тр с началом Компьютеры от 10 тр в Ситилинке Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 -7% на ASUS 3050 = 28 тр <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Также в Москву в день Победы посетит антициклон, из-за чего в столице России будет солнечно и сухо, но утро начнётся с0 °С, а уже к обеду воздушные массы прогреются до +12...+17 °С.