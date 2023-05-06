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По какой причине в последний месяц весны страну преследуют так называемые "майские холода"
Разбираемся с "редким" климатическим явлением с помощью учёного Владимира Семенова
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   Несмотря на последний месяц весны, когда уже скоро в свои права вступит жаркое лето, к центральным регионам России в гости пришла всамделишная зима. Теперь здесь наступило ощутимое похолодание. Столбик термометра опустился ниже "майской нормы". Так в ряде областей Черноземья и центральной России на выходных ожидаются как заморозки, так и гололедица, и "обыденные" дождь вперемешку со снегом. А на севере страны, в Карелии и Мурманской области, уже случились снегопады. Очень скоро эту эстафету примет практически вся Центральная Россия. 

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   Почему так происходит, попытался объяснить заведующий лабораторией климатологии института географии РАН Владимир Семенов. Со слов учёного, такое природное явление, называемое у нас в народе как "майское похолодание", весьма привычно в природе, когда идёт смена зимней циркуляции на летнюю. И на самом деле такие перепады - обыденны. Обычно потепление после перемежается таким же обычным похолоданием, похожее явление происходит и осенью, только наоборот: холода разбавляются редкими теплыми деньками, больше в массе своей известными как бабье лето. 


Легендарный кадр из фильма "Сияние". Источник фото: mnogo-smysla.ru


  Метеорологи же объясняют весенние похолодания весьма буднично, где температурные качели имеют под собой основу в виде перемещения холодного арктического воздуха на европейскую часть России, также в союзниках у холода из Арктики и воздушные потоки, дующие непосредственно из акватории Баренцева моря. 

   По результатам таких колебаний на выходных в Москве температура будет равна примерно +6...+8 °С с такими же "обязательными" дождями, которые в некоторых случаях совершат "трансмутацию" в обыкновенный снег. 

   А вот воскресенье будет ещё тяжелей в рамках текущей климатической парадигмы: похолодание усилится до −4...+1 °С с идущим снегом и небольшим снежным покровом на земной поверхности. Стоит быть внимательными пешеходам и автомобилистам, для которых неприятным сюрпризом может оказаться редкая майская гололедица. 

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   Также в Москву в день Победы посетит антициклон, из-за чего в столице России будет солнечно и сухо, но утро начнётся с0 °С, а уже к обеду воздушные массы прогреются до +12...+17 °С.

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#погода #погода в россии
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