Одно из мотострелковых соединений центрального военного округа, расположенное в Поволжье, приняло в свои ряды 11 усовершенствованных танков Т-90М "Прорыв" с пакетом модернизации.
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Источник фото: структура.минобороны.рф
В качестве базовых усовершенствований танк получил совершенно новую орудийную башню, в шасси танка был установлен иной форсированный двигатель. Также "в комплекте" с пушкой поставляется улучшенный прицельный комплекс, где последний благодаря своей многоканальности, позволяет эффективно поражать технику противника как в тёмное, так и светлое время суток. А благодаря работе инженеров и программистов в области связи, коммуникативные возможности танка серьезно возросли и позволили получить возможность обмениваться различными данными в режиме реального времени и другими танками и вышестоящим командованием.
В Т-90М установлена 125-мм пушка, которая при использовании обновлённого прицельного комплекса может поражать тяжелую технику врага на расстоянии до 5.000 метров. Помимо этого бронирование "Прорыва" стало ближе к "Армате", получив "антифрикционное покрытие".