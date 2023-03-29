Российские танки превосходят по боевым характеристикам танки стран НАТО, передаваемые Украине

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

В зоне проведения российской спецоперации замечены новейшие образцы отечественного танкостроения в количестве пары сотен и больше. Среди танков выделяются Т-90М "прорыв" и прошедшие глубокую модернизацию Т-72Б3М. Что называется, танки едут на линию ЛБС прямо с завода, сообщает источник с мест.

реклама

В течение короткого времени на передовой или рядом с ней появилась не одна сотня новейших бронированных машин, доставленных с фабричного конвейера. Эти машины проектируются с учетом боевого использования в зоне спецоперации. А для "творческих натур" есть возможность дооснастить штатную броню для наиболее успешного противоборства с вражескими противотанковыми комплексами.





Источник фото: rg.ru





Со слов военспецов, новые танки производства России располагаются на одной ступеньке по тактико-техническим характеристикам с иностранными образцами. Это относится как к вооружению, так и системе управления огнем, маневренности, средствам наблюдения и защиты.

рекомендации 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр S23 Ultra - цены нехило пошли вниз 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Компьютеры от 10 тр в Ситилинке MSI 3060 Ti Ventus OC за 40 тр Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 3060 Ti Gigabyte за 40 тр в Регарде 13700K дешевле 40 тр в Регарде Вакансия: Автор новостей широкого профиля 3070 Gigabyte за 50 тр - надо брать 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам 13600K дешевле 30 тр в Регарде

А вот боевые характеристики значительно лучше западных образцов, в том числе и тех, которые поступают или поступят на вооружение ВСУ.