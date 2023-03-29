В зоне проведения российской спецоперации замечены новейшие образцы отечественного танкостроения в количестве пары сотен и больше. Среди танков выделяются Т-90М "прорыв" и прошедшие глубокую модернизацию Т-72Б3М. Что называется, танки едут на линию ЛБС прямо с завода, сообщает источник с мест.
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В течение короткого времени на передовой или рядом с ней появилась не одна сотня новейших бронированных машин, доставленных с фабричного конвейера. Эти машины проектируются с учетом боевого использования в зоне спецоперации. А для "творческих натур" есть возможность дооснастить штатную броню для наиболее успешного противоборства с вражескими противотанковыми комплексами.
Источник фото: rg.ru
Со слов военспецов, новые танки производства России располагаются на одной ступеньке по тактико-техническим характеристикам с иностранными образцами. Это относится как к вооружению, так и системе управления огнем, маневренности, средствам наблюдения и защиты.
А вот боевые характеристики значительно лучше западных образцов, в том числе и тех, которые поступают или поступят на вооружение ВСУ.