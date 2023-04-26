В мировой сети интернет появились эскизы танковой башни Т-90М, защищённой усовершенствованным комплексом активной защиты "Арена-М".
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О том что отечественная КАЗ нуждается в доработке и усовершенствовании, было заявлено давно, но "руки доходили" только до версии Т-72Б3М.
Источник фото: телеграм-канал "Военный Осведомитель"
Теперь новые модули получит и модель Т-90, внешне не сильно отличаясь от "обычной" базовой версии танка, но благодаря огромной проделанной работе отечественного "конструкторского цеха", защитные возможности возрастут в несколько раз.
Стало известно, перед тем как допустить "Арену-М" до следующего этапа испытаний, на ней "испробовали" трофейные западные боеприпасы, добытые в боях во время проведения российской спецоперации на Украине.
Источник фото: rg.ru
И углубляясь в историю создания отечественных систем КАЗ, можно смело утверждать, что Россия обладает богатыми традициями и опытом, так как ещё в 80-ых годах уже первые комплексы были установлены на модель танка Т-55.
Подобных модулей на то время не было ни в США ни в других западных странах, делая отечественное танкостроение передовым во всём мире, как раньше, так и на сегодняшний день.