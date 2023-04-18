Со слов танкового эксперта-комментатора такой случай чрезвычайно редкий и крайне необычный

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-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

Курьезная ситуация произошла на польском танкодроме в Польше, где проходят тренинг украинские танкисты. ОБТ Leopard 2A4 сорвало башню во время учебного спуска с полигонного холма. Об это написали уже ряд телеграм-каналов.

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В мировой сети уже появились подробности. На танковой трассе обучались украинские солдаты, выбранные для комплектования танков Leopard для ВСУ. Сама программа была рассчитана на "скоростное прохождение" обучения.





Источник фото: телеграм-канал Рыбарь





По иной из версий, согласно предположениям польского военного эксперта Петр Павелка, два танка просто "не разделили дорогу" и врезались в друг друга: первый танк при спуске с холмистой местности не избежал столкновения с другим таким танком и попросту влепился в танковую башню, сорвав её с корпуса.





Источник фото: телеграм-канал Рыбарь





На фотографии, растиражированной в сети, видна фронтальная часть ОБТ с толстым слоем грунта и следом танковых траков. Так же поручик не удержался, чтобы не упрекнуть украинский экипаж в "невероятном" неумении управлять тяжело бронированной машиной. Где эксперт рассказал, что и случая похожего вспомнить не может.

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Согласно озвученным данным, именно немецкие Леопарды должны составить большую часть западной военной помощи по части танков для ВСУ.