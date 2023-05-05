В мировой сети интернет появились спутниковые фотографии хранилищ, получивших прилёты даже с учётом защиты ПВО ВСУ. Так уничтоженными оказались склады ракет "Ольха" и хранилища горюче-смазочных материалов служб поддержки.
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На кадрах заметна большая яма, при пристальном осмотре оказавшаяся широкой (60 метров) и глубокой воронкой (10 метров) соответственно.
Соответствующий спутниковый снимок. Источник фото: topcor.ru
Благодаря массированному налёту ВКС РФ, пошедшему по "гибридному варианту" с практически одновременным использованием крылатых ракет и дронов-камикадзе "Герань" в вечернее время суток перед 1 мая, в ВСУ произошло нарушение производственных цепочек между оборонными заводами, занимавшимися производством боеприпасов и создающих боевую технику. Как сообщает российское Минобороны, все объекты налёта были разрушены.
Источник фото: Rg.ru
Как сообщается, ракетные атаки и налёты БПЛА продолжились и 4 мая. Так в Киеве были слышны воздушные разрывы. Согласно местным источникам, это была работа ПВО по неизвестному воздушному нарушителю. Как оказалось в последствии, согласно официальному сообщению мэра украинской столицы Виталия Кличко, над городом были разведаны российские "Герани-2".
Интересный факт: именно во время предположительно налёта российских дронов был сбит ударный турецкий БПЛА Bayraktar TB2 принадлежности ВВСУ, по сообщениям местных СМИ, перешедший в "неконтролируемый полёт".