В самом что ни на есть историческом центре Киева местное ПВО смогло поразить беспилотный аппарат, принадлежащий ВСУ. Как оказалось, это был турецкий Bayraktar TB2, состоящий на службе украинской армии. Видео с перехватом ударного БПЛА распространились по мировой сети интернет.
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Большой дрон не меньше 10 минут кружил над центральной площадью столичного города. Первым временем беспилотник пытались сбить с помощью огня из стрелкового оружия, но это не принесло положительного результата. Только подключив стрельбу местного ПВО, дрон удалось нейтрализовать, где получив критические повреждения, крылатая машина рухнула на 4-этажное здание, вызвав в строении, расположенном в Соломенском районе пожар.
Источник фото: скриншот из видео
По сообщению немецкой прессы, точнее Пауля Ронцхаймера, то, что данный БПЛА точно не принадлежал ВКС РФ, было подтверждено из трёх независимых источников.
По сообщению пресс-службы командования Воздушных сил ВСУ, стало известно, что сбитый дрон принадлежал украинским силам. Из-за потери управляемости над воздушной машиной было принято решение поразить дрон расчётами мобильных огневых отрядом, сообщается в официальном аккаунте ВВСУ.