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Американская "умная" бомба не смогла долететь до цели, будучи впервые перехвачена российской ПВО
Помимо корректируемого боеприпаса JDAM были сбиты и 4-е реактивных снаряда HIMARS
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   Российское Минобороны заявило, что в результате работы ПВО были перехвачены корректируемая авиабомба JDAM и 4 управляемых ракеты HIMARS. Так же были нейтрализованы 16 БПЛА различного назначения. 

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   Интересная деталь: это первый случай, когда отечественное оборонное ведомство рассказало о перехвате так называемого умного боеприпаса воздушного базирования JDAM.


JDAM BLU-109/MK 84. Источник фото:af.mil


   В результате информационной утечки закрытой информации, в апреле стало известно, что во время ещё одного использования американских smart-бомб на Украине, у последних не сработал взрыватель из-за технического сбоя. Западные эксперты выразили подозрение, что такое случилось вовсе не случайно, а из-за целенаправленной работы российских систем РЭБ, в большом количестве развернутых на полях сражений СВО. 

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   Joint direct attack munition представляет собой высокоточный комплекс планирующих бомб воздушного базирования, выпускаемый всемирно известным Boeing с 1997 года. Основная задумка создания умного боеприпаса - сократить финансовые издержки использования управляемых ракет, ведь относительно небольшими затратами можно преобразить обычную авиабомбу в дешёвое, но от этого не менее эффективное высокоточное оружие.

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#jdam #российское пво
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