Уязвимость высокоточного боеприпаса стала известной благодаря утечке американских секретных документов в сеть инетрнет

В США задумались над проблемой несрабатывания так называемых умных бомб JDAM, которая возникла во время их использования на Украине. Одной из причин вероятно могли послужить действия специализированных армейских подразделений, сообщает телеканал NBC News, ссылаясь на попавшие в свободный доступ сети интернет секретные документы.

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В документе с грифом "секретно" обсуждаются вероятные причины отказа украинских бомб, модернизированных в соответствии с концепцией "выпустил и забыл" системы JDAM. Так специалисты, занимающиеся вопросом, рассчитали, что взрыватели бомб имеют неправильную настройку и не способны правильно активироваться посредством сигнала GPS из-за использования электронных средств глушения сигнала, цитирует "секретку" телеканал.





Источник фото: regnum.ru





Немногим ранее высокопоставленный армейский функционер ВСУ Юрий Игнат рассказал о фактах применения авиационных боеприпасов JDAM.





Что такое JDAM

Joint direct attack munition - это высокоточное оснащение планирующих авиационных боеприпасов, выпускаемых американским Boeing с конца ХХ века. Старт процесса переоснащения старых бомб был призван добиться наименьшими финансовыми усилиями качественного скачка для обычных воздушных боеприпасов, и стать тем самым высокоточным, но дешёвым оружием. То есть свободнопадающие боеприпасы благодаря навесному оборудованию, состоящему из крыльев и хвостового модуля с навигационным блоком превращаются в точную систему вооружения.

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Наведение на цель осуществляется по двум независимым навигационным системам: инерциальной и спутниковой. В последних версиях JDAM появились БЧ с лазерным наведением, благодаря чему бомбы теперь умеют поражать и движущиеся объекты.