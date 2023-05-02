Силовые структуры Ялты смогли идентифицировать лица участников провокационного видео, мигом распространившегося по соцсетям. В кадре подростки не таясь признаются в своих симпатиях на камеру к соседней стране (Украине), а предстоящее украинское контрнаступление их вовсе не страшит.
О том что слово не воробей и вообще, живо нашло негативный отклик у пользователей российского сегмента интернета. Иначе сложно комментировать высказывания молодёжи, живущих на российской территории, но на провокационный вопрос журналиста без задней мысли подтверждающие свою приверженность политике официального Киева.
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Источник фото: crimea.ria.ru
Почему у российских подростков такая любовь к восточноевропейской республике, корреспонденты развернутого ответа не услышали, но как говорится, всё и так понятно. Как и понятно то, что "горе-правдорубцев" уже вычислили компетентные органы.
Минимальные "санкции" за необдуманные разговоры могут вылиться в административную ответственность. Но нельзя исключать и уголовное дело "по ходу расследования".
В данный момент постоянных обитателей соцсетей больше заботит не дальнейший ход расследования, а как молодые российские граждане, не жившие ни одного дня в сознательном возрасте при украинской власти, "воспылали нешуточной любовью" к государству, которое ни сном ни духом не заботилось об полуострове, эксплуатируя ресурсы солнечного Крыма, но ничего не давая в замен.