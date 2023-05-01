Административный руководитель "Оркестра" Евгений Пригожин согласен приехать в Государственную Думу и поделиться своей позицией касаемо СВО. К слову, для основателя всемирно известной ЧВК у федеральных депутатов приготовлено очень много вопросов.
Так пригласить Пригожина в законодательный орган России выступил заместитель председателя Госдумы Сергей Неверов, предложивший куратору "музыкантов" пролить свет на насущные проблемы и помощь в нахождении ответов на стоящие перед государством вызовы, касательно спецоперации на Украине.
реклама
Источник фото: riamediabank.ru
Евгений Пригожин согласился приехать "куда угодно", если есть даже небольшая вероятность изменить текущую ситуацию в положительную динамику.
Два дня назад основатель ЧВК "Вагнер" дал развёрнутое интервью военному корреспонденту Семену Пегову, услышавшему индивидуальный подход Пригожина к ситуации в Бахмуте, в особенности, о непосредственно царящих в зоне ЛБС негативных реалиях, когда из-за так называемого "снарядного голода" отрядов "Вагнера", возникшего из-за бюрократических препон, чинимых некоторыми лицами с большими звёздами. Но дефицита боеприпасов, как такового, совсем нет у других армейских подразделений.
Не обошёл Пригожин и тему недооценки ВСУ, в частности это касается потенциального "контр-наступа" украинской армии. Со слов руководителя компании "Конкорд", большая часть российских генералов имеют надежды выиграть противостояние малой кровью, не прилагая серьёзных усилий. Поэтому "расслабленный настрой" в российской армейской среде надо искоренять.