Первые Leopard 2А4 с усовершенствованной броней должны быть представлены на выставке DEFEA 2023 в мае

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Основной боевой танк производства Германии Leopard 2 известен полным отсутствием дополнительной защиты. Как уверяют маститые немецкие конструкторы, отвечавшие за разработку бронирования машины, благодаря особому наполнителю башни, Леопард "не нуждается" в каких-то иных "мерах стойкости", таких, как комплекты динамической защиты.



Но "первопроходцами", решившими пересмотреть подход на "классическую компоновку" бронирования башни и корпуса немецкого Леопарда, стали украинские военнослужащие, решившие "в нагрузку" добавить к комплекту стандартной брони ещё советские блоки динамической защиты первого поколения "Контакт-1".

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Источник фото: google.com





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Пока что неизвестна эффективность внештатного дооснащения украинских инженеров, но в Греции решили не только задуматься о новой модернизации бронированной компоненты уже своих Leopard 2А4, но и приступить к скорейшей реализации интегрирования защитной схемы ASPIS в конструкцию башни и корпуса.

Компания EODH, решившая привести греческий ОБТ к соответствию текущей танковой моды и способности проводить современные боевые операции, представит свое виденье бронированной "накидки" для танка на специализированном мероприятии DEFEA 2023 в первых числах мая.