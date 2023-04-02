Немногим ранее в сети появилась фотография с динамической защитой российского производства "Контакт-1", установленной на немецкий Леопард-2А4

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Переданные ВСУ западные танки будут доукомплектовываться комплексами динамической защиты украинского происхождения, такими например как "Нож". Но в сети наделала много шума фотография немецкого Leopard 2 с интегрированным российским комплексом динамической защиты "Контакт-1", на что с украинской стороны в оправдательном ключе это было названо "временным решением".

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Так командование Минобороны Украины решило усилить защиту западных образцов танкостроения, добавив к Challenger 2 и Leopard 2 блоки динамической защиты "Нож", являющиеся украинской разработкой.





Источник фото: topwar.ru





Согласно мнению военных инженеров Украины, "Нож" должен еще больше добавить в компоненте выживаемости западных танков переданных ВСУ. Получить дополнительный комплект защиты должны примерно 50 танков Challenger 2 и Leopard 2. Но возможно украинский "Нож" добавят и на американские Abrams. Предположительные сроки по дооснащению западных танков пока не сообщаются.





Российский "Контакт-1" на немецком ОБТ Леопард. Источник фото:телеграм-канал Colonelcassad





"Нож" как система динамической защиты третьего поколения была принята на вооружение 20 лет назад в 2003 году и устанавливалась в штатном порядке на украинские ОБТ Т-64БМ "Булат" и Т-84 "Оплот".

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Независимые военные эксперты считают, что за 20 лет "Нож" как элемент защиты от противотанковых средств сильно устарел и не способен противостоять даже "ретро" ПТРК.