В британском издании The Sun рассказали о "секретном оружии Путина" - танке Т-14 "Армата", который, к слову, уже используется в российской спецоперации на Украине непосредственно "на ленточке". О возможностях российского "супертанка" порассуждал военный обозреватель Тарик Тахир, сотрудничающий с газетой Туманного Альбиона.
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Источник фото: rg.ru
Со слов специалиста, у российской Арматы самое передовое оборудование. В частности, он отметил стелс-покрытие корпуса бронемашины, благодаря которому танк становится невидимым для радаров противника, а невероятная пушка "за считанное время" из городов делает обычные руины. Причём для этого необязательно подъезжать на небезопасное расстояние: благодаря дальнобойной пушке Армата может стрелять на расстояние в 8 километров, сообщает британский журналист.
Особо автор статьи выделяет необитаемую башню танка, способную совершить поворот на 360 градусов со значительной скоростью, предварительно ведя огонь в любом направлении.
К слову, Армата уже не только прибыла на СВО, но и совершает боевые маневры, обстреливая украинские позиции.