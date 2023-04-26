Причём вражеской технике трудно обнаружить российскую бронемашину благодаря специальному покрытию поверхности танка

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-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

В британском издании The Sun рассказали о "секретном оружии Путина" - танке Т-14 "Армата", который, к слову, уже используется в российской спецоперации на Украине непосредственно "на ленточке". О возможностях российского "супертанка" порассуждал военный обозреватель Тарик Тахир, сотрудничающий с газетой Туманного Альбиона.

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Источник фото: rg.ru





Со слов специалиста, у российской Арматы самое передовое оборудование. В частности, он отметил стелс-покрытие корпуса бронемашины, благодаря которому танк становится невидимым для радаров противника, а невероятная пушка "за считанное время" из городов делает обычные руины. Причём для этого необязательно подъезжать на небезопасное расстояние: благодаря дальнобойной пушке Армата может стрелять на расстояние в 8 километров, сообщает британский журналист.

Особо автор статьи выделяет необитаемую башню танка, способную совершить поворот на 360 градусов со значительной скоростью, предварительно ведя огонь в любом направлении.

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К слову, Армата уже не только прибыла на СВО, но и совершает боевые маневры, обстреливая украинские позиции.