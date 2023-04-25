Российская армия в зоне проведения спецоперации на Украине получила Т-14 "Армата", которые к настоящему дню использует в огневом контакте в качестве артиллерийских орудий. Данную информацию подтвердил осведомлённый источник с мест, сообщает агентство РИА Новости.
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Со слов рассказчика, современный российский танк нашёл себе применение, как бронемашина, обстреливающая украинские позиционные районы на так называемом "нуле" (линии боевого соприкосновения). Пока что Армата не присоединяется к атакующим действиям в составе действующих бронегрупп, а работает удалённо, подытожил собеседник.
Источник фото: topcor.ru
Непосредственно перед передачей в зону проведения российской спецоперации Т-14 дооснастили резервными модулями защиты от специальных боеприпасов, использующихся против танковой защиты. В конце 2022 года экипажи передового танка ВС РФ проходили обучение и тактическую подготовку в составе танковых отрядов на полигонной территории в Донбассе.
О том что "Армата" воюет в зоне СВО первые новости появились ещё в феврале 2023 года.
Т-14 был показан на Параде Победы в 2015 году в Москве. В 2019-м бронемашина с необитаемой башней начала участвовать в госиспытаниях.