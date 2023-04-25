Для более лучшей стойкости бронемашину дополнительно защитили от противотанковых боеприпасов

-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

Российская армия в зоне проведения спецоперации на Украине получила Т-14 "Армата", которые к настоящему дню использует в огневом контакте в качестве артиллерийских орудий. Данную информацию подтвердил осведомлённый источник с мест, сообщает агентство РИА Новости.

реклама

Со слов рассказчика, современный российский танк нашёл себе применение, как бронемашина, обстреливающая украинские позиционные районы на так называемом "нуле" (линии боевого соприкосновения). Пока что Армата не присоединяется к атакующим действиям в составе действующих бронегрупп, а работает удалённо, подытожил собеседник.





Источник фото: topcor.ru





Непосредственно перед передачей в зону проведения российской спецоперации Т-14 дооснастили резервными модулями защиты от специальных боеприпасов, использующихся против танковой защиты. В конце 2022 года экипажи передового танка ВС РФ проходили обучение и тактическую подготовку в составе танковых отрядов на полигонной территории в Донбассе.

О том что "Армата" воюет в зоне СВО первые новости появились ещё в феврале 2023 года.

рекомендации Много <b>4070</b> в Ситилинке Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз Последние 3070 дешевле 50 тр в Регарде <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13700K дешевле 40 тр в Регарде 3070 Gainward Phantom за 50 тр 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Т-14 был показан на Параде Победы в 2015 году в Москве. В 2019-м бронемашина с необитаемой башней начала участвовать в госиспытаниях.