Высший офицер ВВС США обвинил пилотов российской авиации в нарушении ранних договорённостей об недопущении воздушных инцидентов

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Лётчики американских ВВС, проходящие службу в сирийском небе, недовольны поведением российских пилотов, "виноватых" в опасных маневрах поблизости от самолётов США. С такими претензиями обратился высший офицер Алексус Гринкевич, курирующий воздушные операции США в Сирии и в небе Ближнего Востока с Юго-Восточной Азией.

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Генерал возмущён тем, что российские пилоты на регулярной основе "не принимают во внимание" американо-российское соглашение по предотвращению воздушных инцидентов, что может потенциально вызвать боевое столкновение. Так в течение последних 60 дней истребители ВКС РФ не боятся подлетать на "экстремально" близкую дистанцию к военным самолётам США, кроме того, российские пилоты не обращают внимания на своё нарушение по поводу запрета пролётов над американскими зонами контроля, и что ещё хуже, не прочь пролететь над американскими военными лагерями и базами.





Су-35. Источник фото: techinsider.ru





Такое поведение представитель воздушного командования ВВС США называет "непрофессиональным" и некорректным, в потенциале своём могущем привести к невообразимым ситуациям.

В пример приводятся реальные случаи, когда российские самолёты в "режиме зверя" 25 раз пролетали над базами США в южной оконечности Сирии, вызывая волнение у американских инструкторов, готовивших наземные силы сопротивления из местных жителей.

Для предотвращения подобных случаев американские военные функционеры связывались с высшим командованием российской армии, а в ответ - "0 реакции", сообщает источник в военном ведомстве.

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До 1 марта Россия и США поддерживали соглашение, исходя из которого самолёты двух государств не имеют права сближаться на дальности ближе чем 5,5 км. А после первого дня весны истребители ВКС РФ создали "опасные" инциденты, более 50 раз нарушив этот документ, приближаясь к американским бортам ближе чем на 150 метров.