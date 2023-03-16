На предполагаем видеоряде запечатлён инцидент с американским беспилотником MQ-9 "Жнец"

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На одном из сайтов, занимающихся военными "вопросами", появилось видео, предположительно показан российский истребитель Су-27 и американский разведывательно-ударный БПЛА MQ-9 Reaper.

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Как сообщает российское Минобороны, воздушное ЧП случилось во вторник в районе крымского полуострова: американский беспилотник нарушил воздушные правила, летя в выключенными огнями, причём нарушитель следовал в район воздушной границы России, последовательно нарушая периметр использования воздушного пространства, необходимого для проведения спецоперации на Украине.





Скриншот из вероятного видео встречи Су-27 и MQ-9 Reaper. Источник видео: vk.com





После того как американский БПЛА был обнаружен силами российского ПВО, в воздух по тревоге была поднята двойка истребителей Су-27.

Воздушная машина американцев самостоятельно сорвалась в неуправляемый полет, одномоментно теряя высоту, после чего упала в воду. Соответственно российские истребители не прикасались к неудачно сманеврировавшему дрону и не использовали своё ракетно-пушечное вооружение.

После падения беспилотного аппарата российские самолёты из сил противовоздушной обороны вернулись на базу.

В США же официальные власти утверждали, что на БПЛА был использован таран, в результате чего дрон рухнул.

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