На одном из сайтов, занимающихся военными "вопросами", появилось видео, предположительно показан российский истребитель Су-27 и американский разведывательно-ударный БПЛА MQ-9 Reaper.
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Как сообщает российское Минобороны, воздушное ЧП случилось во вторник в районе крымского полуострова: американский беспилотник нарушил воздушные правила, летя в выключенными огнями, причём нарушитель следовал в район воздушной границы России, последовательно нарушая периметр использования воздушного пространства, необходимого для проведения спецоперации на Украине.
Скриншот из вероятного видео встречи Су-27 и MQ-9 Reaper. Источник видео: vk.com
После того как американский БПЛА был обнаружен силами российского ПВО, в воздух по тревоге была поднята двойка истребителей Су-27.
Воздушная машина американцев самостоятельно сорвалась в неуправляемый полет, одномоментно теряя высоту, после чего упала в воду. Соответственно российские истребители не прикасались к неудачно сманеврировавшему дрону и не использовали своё ракетно-пушечное вооружение.
После падения беспилотного аппарата российские самолёты из сил противовоздушной обороны вернулись на базу.
В США же официальные власти утверждали, что на БПЛА был использован таран, в результате чего дрон рухнул.