Серьёзные оборонительные редуты размещались в западной части города

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-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

В командовании ВСУ предполагают используя накопленные резервы в узловых районах Константиновки и Славянско-Краматорского квадрата совершить стремительные удары в южном и северном направлениях, рассекая сводные силы ВС РФ, освобождающие Бахмут. Так по плану используя превосходящее численное превосходство совершить фланговый прорыв, по результатам которого сформировать в полное окружение отряды ЧВК "Вагнер", действующие в городе.

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В текущей ситуации удержание флангов передано регулярным войскам армии России. Правда некоторые участки пытаются контролировать остальные ЧВК, правда тут есть некоторые проблемы. Но и ВСУ тут радоваться рано, если они не могут удержать позиции, то как они собираются идти в атаку в предполагаемом контрнаступлении?





Источник фото: iz.ru





Сейчас операторы ЧВК "Вагнер" действуют в районе вокзала "Бахмут-2", который совсем недавно взяли под свой контроль. Во время "свободной минутки" один из бойцов рассказал о том, что "оркестранты" смогли преодолеть сложный участок украинской обороны и теперь дальнейшее продвижение "отчаянно" ускорится.

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По некоторым данным, как только для украинской армии Бахмут (Артёмовск) падёт, руководство ВСУ попытается провести контрнаступление с прилегающих территорий для создания котла уже для российских подразделений, удерживающих город.