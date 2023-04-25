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Бойцы "Оркестра" преодолели трудный участок, теперь продвижение в Бахмуте значительно ускорится
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   В командовании ВСУ предполагают используя накопленные резервы в узловых районах Константиновки и Славянско-Краматорского квадрата совершить стремительные удары в южном и северном направлениях, рассекая сводные силы ВС РФ, освобождающие Бахмут. Так по плану используя превосходящее численное превосходство совершить фланговый прорыв, по результатам которого сформировать в полное окружение отряды ЧВК "Вагнер", действующие в городе. 

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   В текущей ситуации удержание флангов передано регулярным войскам армии России. Правда некоторые участки пытаются контролировать остальные ЧВК, правда тут есть некоторые проблемы. Но и ВСУ тут радоваться рано, если они не могут удержать позиции, то как они собираются идти в атаку в предполагаемом контрнаступлении?


Источник фото: iz.ru


   Сейчас операторы ЧВК "Вагнер" действуют в районе вокзала "Бахмут-2", который совсем недавно взяли под свой контроль. Во время "свободной минутки" один из бойцов рассказал о том, что "оркестранты" смогли преодолеть сложный участок украинской обороны и теперь дальнейшее продвижение "отчаянно" ускорится

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   По некоторым данным, как только для украинской армии Бахмут (Артёмовск) падёт, руководство ВСУ попытается провести контрнаступление с прилегающих территорий для создания котла уже для российских подразделений, удерживающих город.

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#бахмут #чвк вагнер #чвк вагнера
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