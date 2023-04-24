С каждым новым днём сдерживать напор активных действий со стороны ВС РФ украинским военнослужащим всё сложней и сложней

О том, что в Бахмуте совсем некурортная зона, а наоборот - сосредоточие натиска огня и стали и мужества российских штурмовиков, украинские солдаты и офицеры запомнят навсегда. С каждым новым днём и даже часом их позиционная стойкость трещит и войсковые группы ВС РФ продвигаются вперёд, в том числе и с разных направлений. Украинская сторона бессильна предпринять хоть что-то против такого наступательного порыва.

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Источник фото: ura.ru





Детали. В центральной части Бахмута (Артёмовска) военнослужащие российской армии взяли под контроль Салтовский мясокомбинат, но не почивая на лаврах продолжают продвижение по улице Чайковского вперёд. Частичный успех есть и на улице Корсунского вдоль переулка Геологов, но украинское сопротивление здесь пока оказывает ожесточённый ответ.





Источник фото: телеграм-канал Операция Z: Военкоры Русской Весны





И главное: совсем недавно штурмовые группы больше продвигались на южном направлении, но теперь за крайние 48 часов в ходе натиска продвижение есть и в северных чертогах городской агломерации, остановившись в боестолкновениях за улицу Крайнюю.

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Рядом с Бахмутом есть подвижки и в лесопосадочной зоне, где силы ВСУ планомерно оттесняются от обороны так называемой "дороги жизни" по направлению к Часову Яру.