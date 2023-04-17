Тренинг, в ходе которого 12 украинских пилотов освоят с достаточным умением F-16, продлится не менее 12-и месяцев, высказал свое мнение сенатор конгресса Марк Келли в эфире американского телеканала CBS.
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По месту жительства представителя власти в Аризоне, прошло тестирование умений украинских лётчиков американскими пилотами-инструкторами. И по результатам обучения "народный избранник" решил обратиться к министру обороны США и президентской администрации с просьбами передать украинским воздушным силам истребители F-16, рассказал про свои планы Марк Келли.
Источник фото: Источник фото: militaryarms.ru
Правда у сенатора "есть вопросы" к руководству ВСУ, ведь по утверждению конгрессмена, американская истребительная авиация - это не танк или какая-нибудь пушка, а очень сложная техника, нуждающаяся в профессиональном обслуживании.
Так же сенатор располагает сведениями, что полученные баллы украинских пилотов в ходе обучения, позволяют сделать выводы, что на подготовку 12 лётчиков ВВС ВСУ необходимо не менее года.
Известно, что представитель Конгресса в своём прошлом был профессиональным военным лётчиком и даже стал астронавтом.