Оценку функционера можно взять на веру, так как чиновник в прошлом сам был пилотом ВМС и даже астронавтом

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Тренинг, в ходе которого 12 украинских пилотов освоят с достаточным умением F-16, продлится не менее 12-и месяцев, высказал свое мнение сенатор конгресса Марк Келли в эфире американского телеканала CBS.

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По месту жительства представителя власти в Аризоне, прошло тестирование умений украинских лётчиков американскими пилотами-инструкторами. И по результатам обучения "народный избранник" решил обратиться к министру обороны США и президентской администрации с просьбами передать украинским воздушным силам истребители F-16, рассказал про свои планы Марк Келли.









Источник фото: Источник фото: militaryarms.ru





Правда у сенатора "есть вопросы" к руководству ВСУ, ведь по утверждению конгрессмена, американская истребительная авиация - это не танк или какая-нибудь пушка, а очень сложная техника, нуждающаяся в профессиональном обслуживании.

Так же сенатор располагает сведениями, что полученные баллы украинских пилотов в ходе обучения, позволяют сделать выводы, что на подготовку 12 лётчиков ВВС ВСУ необходимо не менее года.

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Известно, что представитель Конгресса в своём прошлом был профессиональным военным лётчиком и даже стал астронавтом.