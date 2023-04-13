Польские ВВС в ближайшей перспективе получат от ФРГ разрешение на передачу украинской армии истребителей МиГ-29, отданные Польше в своё время из ГДР. С такой информацией вышла передовица издания Suddeutsche Zeitung.
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Со слов новоиспечённого министра обороны ФРГ Бориса Писториуса, посетившего Мали, официальное решение о выдаче разрешения на реэкспорт, будет принято в этот четверг, то есть сегодня. Немногим ранее польские власти обратились к ФРГ с официальной просьбой выдать такой документ.
Источник фото: rg.ru
Практически 20 лет назад в 2002 году немцы продали польской армии 23 боевых машины МиГ-29, которые входили в состав истребительной авиации ГДР. На настоящий момент в польских ВВС осталось около 12 таких машин.
Но вот о поставках таких желанных истребителей западного образца типа F-16 или французских Мистралей для украинских ВВС, в Европе и в США пока что хранят гробовое молчание. Что вполне логично: для эксплуатации зарубежных самолётов в украинской армии не хватает ни обученных кадров, ни соответствующей инфраструктуры.
Возможно, первые поставки западных образцов авиастроения, таких как боевые самолёты, начнутся лишь тогда, когда ВС РФ уничтожит все советские образцы авиатехники, переданные Украине.