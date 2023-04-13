Всего у польских ВВС таких машин не менее 12-ти

Польские ВВС в ближайшей перспективе получат от ФРГ разрешение на передачу украинской армии истребителей МиГ-29, отданные Польше в своё время из ГДР. С такой информацией вышла передовица издания Suddeutsche Zeitung.

реклама

Со слов новоиспечённого министра обороны ФРГ Бориса Писториуса, посетившего Мали, официальное решение о выдаче разрешения на реэкспорт, будет принято в этот четверг, то есть сегодня. Немногим ранее польские власти обратились к ФРГ с официальной просьбой выдать такой документ.





Источник фото: rg.ru





Практически 20 лет назад в 2002 году немцы продали польской армии 23 боевых машины МиГ-29, которые входили в состав истребительной авиации ГДР. На настоящий момент в польских ВВС осталось около 12 таких машин.

Но вот о поставках таких желанных истребителей западного образца типа F-16 или французских Мистралей для украинских ВВС, в Европе и в США пока что хранят гробовое молчание. Что вполне логично: для эксплуатации зарубежных самолётов в украинской армии не хватает ни обученных кадров, ни соответствующей инфраструктуры.

рекомендации 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз Последние 3070 дешевле 50 тр в Регарде <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13700K дешевле 40 тр в Регарде 3070 Gainward Phantom за 50 тр 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Возможно, первые поставки западных образцов авиастроения, таких как боевые самолёты, начнутся лишь тогда, когда ВС РФ уничтожит все советские образцы авиатехники, переданные Украине.