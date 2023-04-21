Самое обучение экипажей американских танков должно начаться в ближайшие недели

Во время встречи Контактной группы по Украине, проходящей на ставшей знаменитой авиабазе Рамштайн, было согласовано решение, что тренинг украинских танкистов по управлению и маневренному бою на американских ОБТ Abrams может начаться в ближайшие недели. С таким сообщением была опубликована "интернет-передовица" информационного агентства Associated Press.

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Всего для учёбы танковых экипажей будет передан 31 Абрамс. Первые тяжело бронированные машины привезут к воротам военного полигона Графенвер приблизительно в последних числах мая. Всего за 10-недельный срок планируется подготовить 250 учеников. Некоторая часть из курсантов будут танковыми экипажами, другие же научатся ремонтировать американские машины. Методом приблизительных расчётов первые танки на украинском театре боевых действий могут появиться не ранее августа 2023 года.

Итоговое решение о разрешении передать украинской армии 31 Abrams руководством Белого дома было согласовано в начале этого года. Согласно данным инсайдеров, передача менее полусотни машины будет стоить американским гражданам не менее 400 млн. долларов.





Разведывательный модуль-прототип на башне танка. Источник фото: thedrive.com





Интересная деталь: всё выглядит будто так, что американское верховное командование сознательно затягивает сроки поставок своего танка украинской армии и в то же время торопит бросить в предполагаемое контрнаступление все наличествующие силы ВСУ. Складывается такое ощущение, что аналитики и советники высшего командного состава Пентагона горят неистребимым желанием подставить под удар украинский ударный кулак, который имеет неиллюзорные шансы выдохнуться к концу лета, а если так и произойдёт, то зачем, как говорится, понапрасну передавать дорогостоящую технику, если уже она не поможет? Кадры красиво горящей "непобедимой" техники в лице Абрамсов не та картинка, которую так хотят видеть американские зрители во время новостных эфиров. Уж лучше в роли "жареной" кошки побудут немецкие Леопарды, даром что они уже засветились, как рядом с восточноевропейской республикой, так и непосредственно поблизости от ЛБС. Причём засветились - это ещё мало сказано, так как кадры с оторванной многотонной башней, вырванной до самого основания с "внутренними потрохами", кажется облетели весь цивилизованный мир, и это, что называется, танки не поучаствовали в потенциальной танковой дуэли во время донбасских баталий.

Поэтому совершенно несложно предположить, почему американская бюрократическая машина тянет кота за хвост по передаче Абрамсов: пока согласуем, пока то да сё, уже и нет никакого украинского контрнаступления. А там уже и "передумать" можно. Хватит и того украинским военным. что им дали покататься по немецким полигонам на американской машине. Тем более, кто, как не американцы знают "цену" неправильной маркетинговой политике и неудачному продвижению бренда на мировом рынке.

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А вот поди же ты, немцев, как прямых конкурентов за долю "жирного военного пирога", одними из первых заставили не только перестать "противиться" передаче своих Леопардов, но и дать разрешение на реэкспорт своей "кошки" другим странам, когда пресловутая Польша побежала впереди паровоза, уже договорившись стать военным хабом по обслуживанию немецких "лёвушек", но сама при удобном случае в режиме реального времени запланировавшая распродать машины производства Краус-Маффай и с упорством обречённого, в товарных количествах решившая закупить сверхдорогие корейские танки "Чёрная пантера" в количестве 1200 штук.