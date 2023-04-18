Антон Геращенко, являющийся советником главы МВД Украины, назвал российский барражирующий боеприпас "Ланцет" самым грозным боевым дроном для украинской армии. Цитирует украинского высокопоставленного функционера зарубежное издание Economist.
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Геращенко обозначает дрон-камикадзе словосочетанием "самый опасный для нас" (подразумевается для украинской армии), чрезвычайно полезный для уничтожения ствольной артиллерии и не только ее.
Источник фото: topcor.ru
Так журналисты издания считают, что единственное спасение от таких дронов видится лишь в использовании военнослужащими ВСУ надувных макетов и прочих муляжей систем вооружения, когда условный ложный РСЗО HIMARS украинские солдаты перемещают по тыловым районам в Донбассе, в надежде спасти и прикрыть настоящие машины.
Со слов самого советника главы МВД Украины, такие муляжи уже с расстояния в 5 метров трудно отличимы от "оригинала".
БПЛА "Ланцет" разработан российской компанией ZALA, являющиеся дочкой концерна "Калашников". Дрон может быть снаряжен двумя типами боеприпасов: кумулятивным и осколочно-фугасным зарядами.