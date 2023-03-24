На Артёмовском фронте продолжаются успешные штурмовые действия российской стороны. Так во время войсковой операции очередной БПЛА "Ланцет" обнаружил и нейтрализовал замаскированную технику украинской армии. При этом сам факт успешности подтверждают и российские бойцы, поделившиеся видео успешной атаки.
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Семейство беспилотных аппаратов "Ланцет" относится к классу барражирующих боеприпасов, способных с высокой результативностью выводить из строя военные цели. Взрывчатого вещества данного БПЛА достаточно для остановки работы, а то и полного уничтожения артиллерийских установок и бронированной техники (БМП, БТР, станций разведки и т.п.). Но конструкторы отечественных дронов-камикадзе не стоят на месте, и в скором времени планируют увеличить массу боезаряда.
Источник фото: airwar.ru
Технические характеристики в версии "Ланцет-3" таковы, что данный дрон способен выполнять задачи по поиску и идентификации потенциальной цели на скорости до 100 км/ч. После того как цель будет обнаружена и подтверждена, БПЛА переходит в режим пикирования, где скорость воздушного средства достигает 300 км/ч. Последняя версия способна пролететь не менее 40 километров, а сам вес дрона составляет около 12 кг, где не менее 5 кг отводится осколочно-фугасной боевой части.
И сравнивая отечественный образец барражирующего боеприпаса с его заокеанским коллегой Switchblade, "Ланцет" более маневренен и более быстр в пикировании благодаря особым Х-образным крыльям.
Часто "Ланцет" проводит свою охоту в паре с "Орланом", который и производит наводку и разведку целей.