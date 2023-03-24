Бронированная техника была обнаружена и нейтрализована в районе Бахмута (Артёмовска)

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

На Артёмовском фронте продолжаются успешные штурмовые действия российской стороны. Так во время войсковой операции очередной БПЛА "Ланцет" обнаружил и нейтрализовал замаскированную технику украинской армии. При этом сам факт успешности подтверждают и российские бойцы, поделившиеся видео успешной атаки.

реклама

Семейство беспилотных аппаратов "Ланцет" относится к классу барражирующих боеприпасов, способных с высокой результативностью выводить из строя военные цели. Взрывчатого вещества данного БПЛА достаточно для остановки работы, а то и полного уничтожения артиллерийских установок и бронированной техники (БМП, БТР, станций разведки и т.п.). Но конструкторы отечественных дронов-камикадзе не стоят на месте, и в скором времени планируют увеличить массу боезаряда.





Источник фото: airwar.ru





Технические характеристики в версии "Ланцет-3" таковы, что данный дрон способен выполнять задачи по поиску и идентификации потенциальной цели на скорости до 100 км/ч. После того как цель будет обнаружена и подтверждена, БПЛА переходит в режим пикирования, где скорость воздушного средства достигает 300 км/ч. Последняя версия способна пролететь не менее 40 километров, а сам вес дрона составляет около 12 кг, где не менее 5 кг отводится осколочно-фугасной боевой части.

И сравнивая отечественный образец барражирующего боеприпаса с его заокеанским коллегой Switchblade, "Ланцет" более маневренен и более быстр в пикировании благодаря особым Х-образным крыльям.

рекомендации 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр S23 Ultra - цены нехило пошли вниз -7% на ASUS 3050 = 28 тр <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Компьютеры от 10 тр в Ситилинке Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 3060 Ti Gigabyte за 40 тр в Регарде 13700K дешевле 40 тр в Регарде Вакансия: Автор новостей широкого профиля 3070 Gigabyte за 50 тр - надо брать 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Часто "Ланцет" проводит свою охоту в паре с "Орланом", который и производит наводку и разведку целей.