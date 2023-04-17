Украинские военнослужащие сообщают о какой-то "дикухе" на местах и о том, что после попадания загудела земля под ногами

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-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

С мест боёв на территории городской агломерации Бахмута поступает свежая информация о мощном взрыве. В донесениях рассказывается об ударе по квадрату с большим количеством украинских военнослужащих и иностранных наёмников, в размере нескольких сотен.

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Со слов бойцов ВСУ, попадание по расположению военнослужащих названо "дикой силой". После того как "долбануло", окружающая местность загудела, сообщил украинский солдат. Наблюдатель находился рядом с западной частью Бахмута (Артёмовска).





Источник фото: victorymuseum.ru





Группа других украинских военнослужащих сообщает, что над Бахмутом клубы дыба возвысились на несколько десятков метров, "заслоняя солнце".

По некоторым предположениям, это был авиаудар с борта фронтового бомбардировщика Су-34 с использованием фугасного воздушного боеприпаса ФАБ-1500. Так в версии бомбы ФАБ-1500Т два взрывателя на 870 кг взрывчатого вещества. При попадании такого снаряда в рыхлый грунт образуются 20-25 метровые воронки с глубиной 6 метров, а в случае попадания в укреплённую позицию, бомбы способны пробить 3-метровый слой железобетона.

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Официальных данных от МО РФ о применении конкретного типа авиационного боеприпаса пока не поступало.