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В Бахмуте российская армия ударила чем-то "тяжёлым" по ВСУ, предположительно ФАБ-1500
Украинские военнослужащие сообщают о какой-то "дикухе" на местах и о том, что после попадания загудела земля под ногами
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   С мест боёв на территории городской агломерации Бахмута поступает свежая информация о мощном взрыве. В донесениях рассказывается об ударе по квадрату с большим количеством украинских военнослужащих и иностранных наёмников, в размере нескольких сотен.

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   Со слов бойцов ВСУ, попадание по расположению военнослужащих названо "дикой силой". После того как "долбануло", окружающая местность загудела, сообщил украинский солдат. Наблюдатель находился рядом с западной частью Бахмута (Артёмовска). 


Источник фото: victorymuseum.ru


   Группа других украинских военнослужащих сообщает, что над Бахмутом клубы дыба возвысились на несколько десятков метров, "заслоняя солнце".

   По некоторым предположениям, это был авиаудар с борта фронтового бомбардировщика Су-34 с использованием фугасного воздушного боеприпаса ФАБ-1500. Так в версии бомбы ФАБ-1500Т два взрывателя на 870 кг взрывчатого вещества. При попадании такого снаряда в рыхлый грунт образуются 20-25 метровые воронки с глубиной 6 метров, а в случае попадания в укреплённую позицию, бомбы способны пробить 3-метровый слой железобетона.

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   Официальных данных от МО РФ о применении конкретного типа авиационного боеприпаса пока не поступало.

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