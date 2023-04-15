Дрон быстро приводится в боевое положение и запускается без катапульты

-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

Для обычных беспилотников, похожих на "Элерон" или "Орлан", необходимо дополнительное устройство запуска - авиационная катапульта. Для использования этого модуля нужно потратить от 15 до 20 минут на развертывание и сам запуск БПЛА. Но если идёт бой, то каждое такое мгновение на счету. Например оператора дрона может "накрыть" артиллерийский расчёт противника или вражеское РСЗО.

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Объединение "Изобретатели для фронта" создало БЛА "Коршун", имеющий возможность взлететь без использования катапульты прямо с рук. На его развертывание требуется не более 2 минут. Так например в разобранном состоянии дрон состоит из двух крыльев и хвоста. А ввиду отсутствия катапульты и дополнительных устройств, его запуск и приземление проходят в более незаметной обстановке, заявили специалисты.





Источник фото: РИА Новости





Крылатый аппарат можно запускать "с рук" или с относительно плоской поверхности. А ведь размах в области крыльев у "Коршуна" немаленький. Из технических особенностей БПЛА можно выделить вертикальный взлёт по типу квадрокоптера, где после достижения определённой высоты включается в работу винтовой механизм и дрон переходит в так называемый самолётный режим.

Беспилотник может находиться в воздухе примерно 2 часа с максимальной дальностью полёта в 170 километров. Крейсерская скорость аппарата 70 км/ч.

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Очень скоро у "Коршуна" должны состояться испытания в зоне проведения российской спецоперации