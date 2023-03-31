Не обошлось в этой детективной истории и без Китая

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

На территории проведения спецоперации в Донбассе украинские бойцы нашли упавший российский беспилотник "Орлан", электроника которого якобы изготовлена в Швейцарии. После чего расследователи-журналисты из издания RSI News решили выяснить, по каким "дорожкам" санкционные устройства попадают в Россию даже сейчас.

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В ходе расследования выяснилось, что на текущий момент китайский рынок "переполнен" товарами двойного назначения из Швейцарии и такого ранее не было никогда. А самое интересное, что всплеск к товарам швейцарской республики пришелся на 2022 год, когда сумма закупленных товаров составила рекордные 232 млн. франков.





Источник фото:google.com





Дальше, как считают журналисты газеты RSI News, в дело вступали подставные фирмы, якобы связанные с российскими гражданами, которые смогли организовать "товарный коридор" из стран Запада прямо в Россию. И именно чип одной цюрихской фирмы и был обнаружен в одном из фрагментов разведывательного "Орлана".

Как пишут всё те же журналисты, микрочипы "выковыривают" с коммерческой техники гражданского назначения, живым примером которых могут служить электрические велосипеды и автомобили. После чего демонтированную деталь устанавливают в сугубо боевые БПЛА.

Поэтому руководство неназванной компании из Цюриха не является нарушителем санкционного режима, но и отследить конечного получателя электронных устройств двойного назначения не может.





Источник фото: exapro.ru





Помимо этого директор фирмы не подтвердил, что продукция швейцарских фирм технологического характера пользуется ошеломительным успехом в КНР.

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Но журналисты "не сдаются", они считают что чипы от техники - это лишь малая часть теневого экспорта, когда самым "ужасающим" можно назвать безостановочный вывоз высокоточных инструментов, запасных частей и наконец - станков для оборонной промышленности России. Правда тут уже вступает "в игру" сетевые игроки в Турции.