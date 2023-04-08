Именно с этого района города происходит эвакуация и ротация бахмутского гарнизона ВСУ

Пока что туман войны полностью не рассеялся, из Бахмута поступают неподтверждённые сведения якобы о том, что город уже освободили от украинских военнослужащих. Но пока что это информация не верифицирована. Но уже точно известно, что штурмовые отряды "музыкантов" перехватили контроль над территорией железнодорожного вокзала, расположенного в городской застройке и перемещаются в западном направлении.

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Примерно 10 часов назад административный руководитель ЧВК "Вагнер" рассказал о том, что боестолкновения в квадрате вокзальных территорий Бахмут-1 возобновились.





Источник фото: politros.com





Прямо сейчас стало известно, что вагнеровцы продвинулись к северной оконечности улицы Чайковского. Именно эта улица имеет стратегическое значение, как участок, с которого по пролегающей здесь дороге можно попасть в Часов Яр через Хромово. То есть по этому логистическому маршруту украинская сторона пытается осуществлять ротацию живой силы и боеприпасов в город, но чем ближе подходят российские войска к участку, тем сложней осуществлять такие действия ВСУ и тем точней прицельный огонь российской артиллерии.

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Подведя итог всей совокупности информации, можно предположить, что с Бахмутом (Артёмовском) ещё не всё "закончено", но украинский гарнизон города с уверенностью лишился центральных кварталов, обороняясь лишь в западной части городской застройки. Но время играет против сил ВСУ.