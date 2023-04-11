Личный профиль пользователя портала на "Госуслугах" можно удалить в онлайн-режиме. Теперь это можно сделать без посещения центров МФЦ.
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Немногим ранее возможность отключить свой профиль на Госуслугах была невозможна. Как рассказали в Минцифры, новый режим с ограничением на удаление был введён после "лавинообразного" числа взломов учетных записей с их последующим удалением.
Источник фото: kommersant.ru
В качестве профилактической меры по защите пользователей государственного портала от подобных сетевых атак возможность удалить свой профиль можно было лишь только после личного посещения МФЦ с подачей соответствующего письменного заявления.
Как сообщается, в своих пресс-релизах отечественное Минцифры не один раз замечало и предупреждало, что лучшая защита своей учётной записи на онлайн-портале возможна лишь при использовании двухфакторной авторизации. Так после ввода пароля от личного кабинета вам ещё должен прийти проверочный SMS-код на персональный гаджет, если у вас включена данная опция защиты вашего профиля на государственном ресурсе.