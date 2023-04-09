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Под Бахмутом появились подразделения ВСУ, которые были подготовлены для контрнаступления
Об этом стало известно из-за утечки секретных данных, опубликованных в New York Times
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   Командованию вооружённых сил Украины в силу военной нужды пришлось отправить под Бахмут свои элитные отряды, которые должны были использоваться для предполагаемого массированного контрнаступления.

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Источник фото:rg.ru


   В статье The New York Times ссылаясь на появившиеся в свободном доступе секретные документы министерства обороны США, глава военной разведки Украины Кирилл Буданов выдвинул план по отправке элитных подразделений ВСУ в район Бахмута (Артёмовска), чтобы вытеснить в течение 14 дней российские войска от логистических линий подальше, для обеспечения безопасного снабжения бахмутской группировки украинской армии. Кроме того, во время своего брифинга украинский генерал назвал положение войск на данном участке фронта "катастрофическим". 

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   Далее издание делает вывод, что применение в боестолкновениях под Бахмутом элитных формирований породило стратегический урон для общего командования ВСУ, которое не планировало "расходовать" наиболее подготовленные группы войск для деблокады, а вынашивало планы по потенциальному контрнаступлению и участию в этом стратегическом маневре элитных частей.

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#бахмут #кирилл буданов
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Житель ДНР
19:18
Вот наверно поэтому и не закрывают котел в Артемовске. Планомерное уничтожение украинских оккупантов. А для контрнаступления новых тарасов да мыкол понабирают. Ахахахах.
Под Бахмутом появились подразделения ВСУ, которые были подготовлены для контрнаступления
Эовейн Триада
19:13
У меня был тогда ещё и Athlon 64 X2 4600+ 939, и 2 ядра полноценных тоже ничего не давали, не спорю в бенчмарках результат удваивался, но игры 2 ядра или 2 потока не умели, браузеры тоже, да и почти в...
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