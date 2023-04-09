Командованию вооружённых сил Украины в силу военной нужды пришлось отправить под Бахмут свои элитные отряды, которые должны были использоваться для предполагаемого массированного контрнаступления.
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Источник фото:rg.ru
В статье The New York Times ссылаясь на появившиеся в свободном доступе секретные документы министерства обороны США, глава военной разведки Украины Кирилл Буданов выдвинул план по отправке элитных подразделений ВСУ в район Бахмута (Артёмовска), чтобы вытеснить в течение 14 дней российские войска от логистических линий подальше, для обеспечения безопасного снабжения бахмутской группировки украинской армии. Кроме того, во время своего брифинга украинский генерал назвал положение войск на данном участке фронта "катастрофическим".
Далее издание делает вывод, что применение в боестолкновениях под Бахмутом элитных формирований породило стратегический урон для общего командования ВСУ, которое не планировало "расходовать" наиболее подготовленные группы войск для деблокады, а вынашивало планы по потенциальному контрнаступлению и участию в этом стратегическом маневре элитных частей.