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Российский истребитель чуть не сбил британский разведчик RC-135 рядом с Украиной
Эта информация стала доступна после так называемого масштабного слива группы секретных документов Пентагона
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   В своей недавней публикации по поводу утёкших в сеть секретных военных документов The Washington Post обнаружил информацию, что самолёт-разведчик RC-135 принадлежности Королевских военно-воздушных сил Великобритании практически был сбит рядом с береговой линией Крыма.

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   Как сообщается, серьёзный воздушный инцидент произошёл ещё в прошлом году в начале осени 25 сентября. Тогда российская пара истребителей Су-27 ВКС РФ осуществила перехват британского разведчика в международном воздушном пространстве в акватории Чёрного моря. 



источник фото: structure.mil.ru


   Со слов представителя военного ведомства Великобритании, министра обороны Бена Уоллеса, российский военный экипаж проявил своё "безрассудство", так как расстояние между истребителем ВКС РФ и самолётом-шпионом Королевских ВВС было не более 5 метров.

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   А ещё один из Су-27 выпустил управляемую ракету, сообщил высокопоставленный функционер. Правда во время выступления в Палате общин британского парламента, военный чиновник назвал "технической неисправностью" этот случай использования вооружения, и после воздушного ЧП обсудил инцидент с российскими генералами.

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#су-27 #the washington post #rc-135
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CrtkR
23:57
Чёт всё не прислушиваются, да?)
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