В своей недавней публикации по поводу утёкших в сеть секретных военных документов The Washington Post обнаружил информацию, что самолёт-разведчик RC-135 принадлежности Королевских военно-воздушных сил Великобритании практически был сбит рядом с береговой линией Крыма.
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Как сообщается, серьёзный воздушный инцидент произошёл ещё в прошлом году в начале осени 25 сентября. Тогда российская пара истребителей Су-27 ВКС РФ осуществила перехват британского разведчика в международном воздушном пространстве в акватории Чёрного моря.
источник фото: structure.mil.ru
Со слов представителя военного ведомства Великобритании, министра обороны Бена Уоллеса, российский военный экипаж проявил своё "безрассудство", так как расстояние между истребителем ВКС РФ и самолётом-шпионом Королевских ВВС было не более 5 метров.
А ещё один из Су-27 выпустил управляемую ракету, сообщил высокопоставленный функционер. Правда во время выступления в Палате общин британского парламента, военный чиновник назвал "технической неисправностью" этот случай использования вооружения, и после воздушного ЧП обсудил инцидент с российскими генералами.