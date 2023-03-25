Случай, когда из-за опасного маневра американский разведывательный дрон MQ-9 Reaper не смог удержаться в воздухе и рухнул в воды Чёрного моря, кажется "кое-чему" научил авиацию блока НАТО. Так самолёт Королевских военно-воздушных сил Великобритании Boeing RC-135W Rivet Joint во время своего разведывательного полёта вблизи побережья Крымского полуострова не рискнул показаться без воздушного сопровождения. Свидетелями новой безопасной тактики стали многочисленные пользователи сервиса отслеживания авиаперелётов Flightradar.
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Eurofighter Typhoon. Источник фото: aircraft.leonardo.com
Так во время своего полёта британского разведчика сопровождали два истребителя Eurofighter Typhoon, для строгой конспирации и в нарушение всех воздушных правил полёта выключивших свои транспондеры.
Самолётная троица не решилась приближаться к полуострову ближе чем на 100 километров.
Наиболее вероятно, что за "мельтешением" самолётов и БПЛА альянса НАТО над Чёрным морем стоит сильнейший интерес по поводу расположения и активности российской армии в Крыму. Чрезмерное любопытство со стороны западных стран приковано и к Черноморскому флоту РФ. Нельзя исключать что после эти данные передаются ВСУ.