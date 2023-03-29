Американский самолёт RC-135В, предназначенный для совершения воздушной разведки, выполнил первую воздушную миссию вдоль российско-финской государственной границы. О полёте своего стратегического Boeing сообщило Европейское командование США (USEUCOM), где назвали его пролёт рядом с территорией России "историческим".
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Как сообщает телерадиовещательная компания Yle, разведывательный самолёт принадлежности ВВС США совершил полет на восточной оконечности Финляндии с юга на север вдоль границы с Россией. Весь смысл полёта укладывался в канву "повышения готовности и улучшения операционной совместимости с финской стороной", сообщило командование USEUCOM.
Источник фото: Boeing RC-135
С этого дня, отмечают в официальном заявлении Министерстве обороны Финляндии, такие полёты будут осуществляться не только ВВС США, но и остальными странами-членами НАТО. На таких вылетах будут использоваться как воздушные машины с экипажем, так и полностью беспилотные аппараты.
Пару дней назад глава Финляндии подписал закон о вступлении страны в Североатлантический военный блок. Как только протокол о присоединении Финляндии к НАТО ратифицируют Венгрия и Турция, Хельсинки официально получит статус члена организации.