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ВС РФ применили высокоточные боеприпасы нового поколения и показали видео
Новое вооружение способно поражать цели на закрытых позициях
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   Новейшее вооружение, спроектированное и созданное российскими инженерами и военными, способно со значительно высокой точностью поражать выбранные объекты, вызывая у противника существенный урон даже на дальних расстояниях. Как раз подобная информация подтверждается на одном из видео, размещённым российским Министерством обороны.

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   В видеоряде отчётливо видно, как боеприпас с точностью хирургического скальпеля проникает в ангар противника, но не подрывается преждевременно, а лишь достигнув определённого расстояния "заглубления" осуществляет контролируемый взрыв. После чего выявленные с помощью действий разведывательного беспилотника были уничтожены находящиеся в закрытом помещении бронетехника и автомобили украинских воинских формирований. 


2K25 Краснополь. Источник фото: mk.ru


   Тип боеприпаса не раскрывается, но судя по всему, разработка была изготовлена на основе опыта проведения спецоперации на территории Украины. Думать так можно потому, что ключевая цель использования нового вооружения - это поражение целей, находящихся внутри закрытых позиций. 

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   Разработка высокоточного вооружения нового типа чрезвычайно повышает эффективность использования вооружения, создавая оппоненту точечный урон без значительных разрушений, в особенности когда нужна огневая поддержка своим войскам, находящимся в непосредственной близости от противника.

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