Боевая авиация России не снижает темпа по использованию планирующих корректируемых авиационных бомб, благодаря своим тактико-технических характеристикам, способным самостоятельно достигать целей, расположенных в 40 километрах и больше от места запуска. Так одним из таких управляемых воздушных снарядов был поражён ангар с боеприпасами для ВСУ в относительной близости от Херсона.
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Согласно разведанным, украинские военные собирали управляемые снаряды для РСЗО HIMARS и артиллерийские "болванки" для грядущего полномасштабного контрнаступления. Но эта информация утекла в расположение российской стороны, после чего незамедлительно был осуществлен вылет с последующим сбросом одной из корректируемых авиабомб.
Источник фото: techinsider.ru
Склад боеприпасов располагался рядом с Бериславом Херсонской области вблизи от береговой линии Каховского водохранилища.
Кадры детонации складского помещения опубликовали военкоры "Русской весны". Пожар был настолько сильным, что языки пламени достигали высоты нескольких десятков метров. Сообщается, что на этом складе могли храниться десятки тонн различных снарядов и ракет.